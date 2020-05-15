Границы Казани хотят расширить за счет Высокогорского района

В границы Казани планируется включить территорию Научного городка Высокогорского района. По изменению границ Советского района города проведут общественные слушания, сообщили на сессии Казгордумы.

Депутат от КПРФ Алексей Серов отметил, что если депутаты начинают процедуру увеличения площади города, то это нагрузка на казну: транспорт, уборка территории. В частном секторе огромные проблемы до сих пор не решены. «Город возьмет на себя дополнительные обязательства, а что казна получит взамен?» — спросил Серов.

Ему ответили, что городу выделят дотации, а пока речь идет о публичных слушаниях.

Публичные слушания по вопросу изменения границ Советского района проведут 18 августа 2020 года в 15.00.