В Татарстане сады и огороды атакует шелкопряд

В Татарстане нашествие шелкопряда. Из-за теплой погоды насекомые хорошо перенесли зиму и теперь атакуют сады и огороды.

Непарный шелкопряд повреждает до 300 видов растительности. Гусеницы едят молодые побеги деревьев и кустарников.

Замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану Любовь Занина посоветовала обрабатывать растения крепким настоем хвойного концентрата, настоем горькой полыни, горчицей или табаком.

Она сообщила, что из-за пандемии коронавируса работы по ликвидации вредителя провели частично, передает ОТР.

В прошлом году нашествие гусениц отмечалось в северных районах республики — Арском, Кукморском, Сабинском и Балтасинском. Также гусеницы были обнаружены в пригороде Казани.

