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В соцсетях пожаловались, что в Тукаевском районе планируют провести Сабантуй

08:43, 05.06.2020
В соцсетях пожаловались, что в Тукаевском районе планируют провести Сабантуй
Фото: wikipedia.org

В соцсетях пожаловались, что в деревне Малая Шильна Тукаевского района 20 июня планируют отметить Сабантуй. Анонимное сообщение опубликовали в сообществе «Набережные Челны Life» «ВКонтакте».

«Если в городе отменили Сабантуй, то почему в Тукаевском районе в деревне Малая Шильна Сабантуй отмечают 20 июня? Вы об этом не подумали, уважаемый мэр?» — написал пользователь соцсетей.

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что из-за пандемии в городе решили отказаться от проведения парада Победы и Сабантуя.

В казанском Кремле еще не принято решение по проведению Сабантуя.

ОбществоКультура Татарстан
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