В соцсетях пожаловались, что в Тукаевском районе планируют провести Сабантуй

В соцсетях пожаловались, что в деревне Малая Шильна Тукаевского района 20 июня планируют отметить Сабантуй. Анонимное сообщение опубликовали в сообществе «Набережные Челны Life» «ВКонтакте».

«Если в городе отменили Сабантуй, то почему в Тукаевском районе в деревне Малая Шильна Сабантуй отмечают 20 июня? Вы об этом не подумали, уважаемый мэр?» — написал пользователь соцсетей.

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что из-за пандемии в городе решили отказаться от проведения парада Победы и Сабантуя.



В казанском Кремле еще не принято решение по проведению Сабантуя.