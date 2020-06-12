В США преподавателя отстранили от занятий из-за отказа облегчить экзамен для афроамериканцев — СМИ

Калифорнийский университет решил отстранить от занятий профессора Гордона Кляйна после того, как он отказался делать поблажки студентам на экзамене по бухучету.

Как пишет Fox, профессора отстранили до конца экзаменов. Между тем полиция стала охранять дом Кляйна, поскольку ему стали поступать угрозы.

Студенты попросили преподавателя продлить сроки сдачи итоговых проектов и смягчить условия сдачи экзаменов, поскольку в нынешних условиях они «вынуждены выбирать между поддержкой своих черных одногруппников и подготовкой к окончанию весеннего семестра», передает insidehighered.com. Также авторы письма указали, что просят поблажки не для себя, а для афроамериканцев.

Профессор ответил язвительным письмом: «Как мне узнать их, если у нас были только онлайн-занятия? Есть ли студенты из смешанных семей, например, наполовину черные, наполовину азиаты? Как вы предложите поступить с ними? Полные уступки или частичные?»

Кляйн отказался делать поблажки, сославшись на знаменитый лозунг Мартина Лютера Кинга, призывавшего не оценивать людей по цвету их кожи.