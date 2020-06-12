Ученые КФУ разработали препарат, действующий только на раковые клетки

В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработали препарат, который сможет уничтожать раковые клетки. Исследования проводились совместно с биологами Университета Палермо (Италия).

Препарат основан на нанотрубках галлуазита и бактериальном пигменте продигиозине. Пигмент уже известен как вещество, избирательно убивающее раковые клетки, нанотрубки же используются для его доставки, передает пресс-служба КФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

«Просвет нанотрубок может быть загружен соединениями различной природы, включая лекарственные препараты, а модификация концов полимерами позволяет создавать системы адресной доставки с контролируемым выходом загруженных веществ», — сообщил один из участников исследования, доктор биологических наук, главный научный сотрудник НИЛ «Бионанотехнологии» Равиль Фахруллин.

Разработанная российскими и итальянскими учеными система доставки на основе минеральных нанотрубок и природных противоопухолевых соединений позволит повысить эффективность химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний.