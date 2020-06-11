Аналитики отметили самую низкую «смертность» бизнеса за 2 года

В апреле зафиксировали минимальное за два года число закрывшихся предприятий. Об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

За первый месяц карантина в России было ликвидировано 31 542 предприятия без учета ИП. Это на 32% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 38% меньше, чем в апреле 2018 года.

Однако эксперты отмечают, что замедлилась динамика открытия новых компаний — она оказалась рекордно низкой за 15-летнюю историю наблюдений.

По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей. Обороты предприятий упали на 21% по сравнению с мартом.