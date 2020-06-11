В СИЗО-1 Казани снимают карантин по COVID-19

Фото: УФСИН по РТ

В СИЗО-1 Казани досрочно отменен месячный карантин, введенный по указанию санврача ФСИН России 22 мая. Соответствующий приказ сегодня поступил из Москвы, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Напомним, решение о переводе закрытого учреждения на особый казарменный режим было принято после положительных тестов на COVID-19 у трех сотрудников СИЗО-1. Режим предусматривал запрет на проведение следственных действий и доставку арестантов в суды.

В результате были заморожены десятки процессов в судах Казани и Зеленодольска.