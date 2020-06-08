В Татарстане ученые придумали способ продлить срок службы дорог с помощью нефти — видео

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В Татарстане ученые придумали, как увеличить срок службы дорог с помощью нефти, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Специалисты считают, что новая технология поможет сделать дороги долговечнее. Щебень окунают в своеобразную ванну с нефтепродуктами. Идея в том, что обработанный таким образом камень впитывает в себя меньше влаги.

Нефтью обрабатывали щебень еще в советские времена, но сейчас технологию усовершенствовали. Если ранее ей обрабатывали лишь поверхность камня, то теперь щебень пропитывают нефтью полностью, заполняя все поры.

О плюсах «нефтяной» технологии уже доложили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он,в свою очередь, поручил Минтрансу РТ опробовать ее на некоторых дорогах республики.