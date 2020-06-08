Соавтор законопроекта о почасовой оплате труда объяснил причины его разработки

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал о причинах разработки законопроекта о почасовой оплате труда. По его словам, в стране слишком маленькие минимальные зарплаты.

«Поскольку сегодня ситуация из-за последствий коронавируса такая вот сложная, миллионы людей находятся в подвешенном состоянии. То есть они юридически, может, потеряли работу, но тем не менее продолжают трудиться вообще без оформления либо как самозанятые, некоторых с зарплат перевели на «минималку» и так далее», — приводит его слова RT.

Почасовая оплата труда должна защитить права работников.

«Если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, что она зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало», — заявил депутат.

В Совете Федерации согласились, что при удаленной работе такой вариант оплаты возможен.

«Сейчас... ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти свое отражение в новой системе трудовых отношений», — рассказал сенатор Валерий Рязанский, занимающий должность зампреда комитета Совфеда по социальной политике.