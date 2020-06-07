В Набережных Челнах снова затопило СНТ «Энергетик»

В Набережных Челнах снова затопило СНТ «Энергетик». Как сообщил очевидец Тимофей Скоробогатов в группе «Набережные Челны Life», на озере поднялся уровень воды и затоплено много участков с постройками.

По словам автора поста, несколько лет назад дачные участки затапливало из-за неисправности гидрозатвора между озером и рекой Кама. Тогда всё устранили.

«В этом году такая же проблема, но к этому добавился ещё тот факт, что гравзавод который находится чуть выше, сбрасывает свои воды к нам в озеро. Это по словам сотрудников МЧС», — рассказал Скоробогатов.

По его словам, если не принять меры, будут жертвы.

Прокуратура Набережных Челнов в мае организовала проверку по факту затопления дачных поселков «Бережок» и «Энергетик». По предварительной информации, дачные поселки СНТ «Бережок» и «Энергетик» были затоплены из-за поломки клапана дренажной трубы, которая вела из Камы в озеро Лебяжье.

