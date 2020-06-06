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Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +24 градусов

06:21, 06.06.2020
Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +24 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 6 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани воздух прогреется от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +21°С до +24°С.

Общество Татарстан
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