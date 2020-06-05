В Татарстане представили YouTube-канал для аграриев

В Минсельхозпроде Татарстана сегодня презентован специализированный обучающий ютуб-канал для аграриев « Агрополия », запущенный на днях РИВЦ при поддержке Минсельхозпрода РТ.

Канал позволит аграриям получать актуальную информацию по новым технологичным решениям для АПК и инструментам для их применения. Он будет пополняться новыми роликами раз в две недели — это видеосеминары и видеообзоры. На данный момент уже запущена серия обучающих роликов по спутниковому мониторингу полей, который позволяет наблюдать состояние растений не выезжая на поля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Татарстане недавно началось внедрение единой идентификации животных. В качестве пилотных районов в республике выбраны Арский и Балтасинский районы.