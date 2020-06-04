Новости общества

22:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Центры реабилитации в Татарстане возвращаются к работе в полустационарной форме

22:05, 04.06.2020
Центры реабилитации в Татарстане возвращаются к работе в полустационарной форме
Фото: mtsz.tatarstan.ru

В Татарстане возобновляется деятельность центров реабилитации инвалидов, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения и негосударственных поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг.

Они будут оказывать услуги в полустационарной форме социального обслуживания,передает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Центры реабилитации временно прекратили свою работу в конце марта. Это было связано с мерами, принятыми по предотвращению коронавирусной инфекции.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем