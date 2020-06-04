Центры реабилитации в Татарстане возвращаются к работе в полустационарной форме

В Татарстане возобновляется деятельность центров реабилитации инвалидов, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения и негосударственных поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг.

Они будут оказывать услуги в полустационарной форме социального обслуживания,передает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Центры реабилитации временно прекратили свою работу в конце марта. Это было связано с мерами, принятыми по предотвращению коронавирусной инфекции.