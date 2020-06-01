В Сети появились фото со строительства моста через Ноксу в Казани

Фото: скриншот

В Сети появились фотографии со строительства моста через реку Нокса в поселке Салмачи.

Судя по фото, на месте строительства расчистили площадку: спилили деревья, выкорчевали пни и начали забивать сваи.

О том, что в Казани построят новый железобетонный мост через Ноксу, в марте сообщил мэр города Ильсур Метшин. Стоимость проекта составит 102 млн рублей. Длина моста — 35 метров, длина пролетного строения — 28 метров, ширина — 13 метров.

Новый мост позволит полностью исключить подтопление поселков Салмачи и Вишневка и автомобильной дороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.

Сейчас жилые массивы Привольный и Вишневка с городом соединяет одна дорога, которая проходит по дамбе с водопропускными трубами через Ноксу. Дамба находится в аварийном состоянии.

