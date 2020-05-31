В Казани три автомобиля столкнулись на Оренбургском тракте: одна машина перевернулась

На Оренбургском тракте в Казани произошло ДТП с перевернутым автомобилем. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что на выезде из города столкнулись, по меньшей мере, три автомобиля, один из которых — отечественная легковушка. В результате удара одна машина оказалась перевернута.

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки» ДТП не привело к затору.

Ранее на проспекте Победы легковушка врезалась в столб

Источник : https://realnoevremya.ru