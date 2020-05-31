В Казани автомобиль чуть не скатился с парома в воду

Фото: соцсети

На паромной переправе Аракчино — Верхний Услон в Казани вчера вечером один из автомобилей вместе с водителем едва не улетел в воду. Видео спасения опубликовано в соцсетях.

Сообщается, что паром доставил к берегу пассажиров. Первый автомобиль успел выехать, однако по неизвестным причинам паром начал сдавать назад. Пандус, по которому автомобили выезжают с судна, рухнул вниз.

Автомобиль, в это время уже успевший выехать на пандус, вместе с водителем едва не оказался в воде. Водитель избежал падения лишь потому, что долгое время удерживал тормоз. Затем сотрудники парома смогли затащить машину обратно.



Паромная переправа возобновила свою работу с 12 мая. Она работает ежедневно с 06.00 до 22.00 с периодичностью движения 10—15 минут.

