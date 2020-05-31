Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и до +24

В воскресенье, 31 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером ожидается сильный дождь, в отдельных районах республики возможен град и гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистые усиления 15 — 20 м/с, локально до 24 м/c, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С, на востоке РТ она поднимется до +28 градусов. В Казани будет колебаться от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +23°С до +25°С.

