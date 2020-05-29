В одном из казанских дворов нанесут специальную разметку для проезда пожарных машин

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В одном из дворов Казани в качестве эксперимента нанесут специальную разметку, которая запрещает парковку личного транспорта, об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов в ходе заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.



Это делается потому, что пожарная техника не всегда может проехать во дворы из-за наличия машин.

— В Москве утверждена разметка красного цвета, запрещающая парковку личного транспорта. Для эксперимента попробуем пилотную работу в одном из дворов. Если будет одобрение со стороны жителей, подготовим предложения для депутатов Казгордумы, сказал он.



Также Тимурханов напомнил, что по инициативе президента РТ в Казани в 2016 году установили 746 пожарных извещателей в 257 квартирах.

