На развитие языков народов республики в Татарстане можно выиграть гранты

Минобрнауки РТ запустило конкурс на получение грантов по поддержке инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего представлено пять грантов в 200 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе могут общественные организации, зарегистрированные в Татарстане и работающие не менее одного года до старта конкурса.

Заявки на участие принимаются с 27 мая по 5 июня по адресу: ул. Кремлевская, 9, каб. 225. Можно также отправить заявку дистанционно на электронную почту: Ruzal.Karimov@tatar.ru.