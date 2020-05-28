Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 3 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зафиксировали еще 60 новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в РТ зарегистрировано 3 026 заболевших COVID-19. Из них большая часть, 2 350 человек, уже выздоровели. Еще десять человек скончались.

В целом по России за последние сутки выявлено 8 371 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 785 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.