Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 3 тысячи человек
В Татарстане за последние сутки зафиксировали еще 60 новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, в РТ зарегистрировано 3 026 заболевших COVID-19. Из них большая часть, 2 350 человек, уже выздоровели. Еще десять человек скончались.
В целом по России за последние сутки выявлено 8 371 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 785 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым