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Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 3 тысячи человек

10:47, 28.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 3 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зафиксировали еще 60 новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в РТ зарегистрировано 3 026 заболевших COVID-19. Из них большая часть, 2 350 человек, уже выздоровели. Еще десять человек скончались.

В целом по России за последние сутки выявлено 8 371 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 785 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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