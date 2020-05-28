Хуснуллина просят разбивать первоначальный взнос на два года

Фото: Максим Платонов

Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением разбивать первоначальный платеж по ипотечному кредиту на 2 года.

Предложение включено в пакет инициатив для включения в общенациональный план восстановления экономики. Предлагается либо снизить размер первоначального взноса по ипотечному кредиту, либо разбить его на три платежа сроком на 2 года.

Как считает глава ТПП Сергей Катырин, данная мера может способствовать восстановлению спроса на жилую недвижимость и поддержит застройщиков в период кризиса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует снизить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки. Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и о программе льготной ипотеки под 6,5%.

