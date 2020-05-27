ЦИК РФ решил не использовать цифровые участки на выборах в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком России отказался от использования цифровых участков для голосования в Татарстане. Согласно решению комиссии, установка таких участков обойдется дорого, а их востребованность в условиях пандемии неясна.

«Идея цифровых участков отвечает всем требованиям современности, но мало соотносится с сегодняшней обстановкой по коронавирусной инфекции. Во время голосования важно обеспечить безопасность здоровья избирателей», — прокомментировал решение глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

По его словам, решение «не форсировать» реализацию проекта с цифровыми участками приняла глава федерального ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, что в Татарстане уже шла подготовка к формированию цифровых участков голосования. Сам Кондратьев называл эти участки «и требованием времени, и ответом на пандемию коронавируса».