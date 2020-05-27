Генконсул Китая в Казани поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь направил на имя президента РТ Рустама Минниханова телеграмму. В ней дипломат поздравил жителей республики со 100-летием образования ТАССР.

В тексте телеграммы он подчеркнул, что Татарстан вызывает все больше интереса со стороны Китая.

«Только в 2019 году в Татарстане с официальными визитами находились три делегации на уровне выше вице-премьера Государственного совета КНР и 10 делегаций на уровне выше заместителей глав регионов и заместителей министров», — цитирует послание пресс-служба президента РТ.

Генконсул Китая в Казани пожелал всем жителям республики крепкого здоровья и благополучия. Также он пожелал процветания Татарстану.