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Генконсул Китая в Казани поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

17:41, 27.05.2020
Генконсул Китая в Казани поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь направил на имя президента РТ Рустама Минниханова телеграмму. В ней дипломат поздравил жителей республики со 100-летием образования ТАССР.

В тексте телеграммы он подчеркнул, что Татарстан вызывает все больше интереса со стороны Китая.

«Только в 2019 году в Татарстане с официальными визитами находились три делегации на уровне выше вице-премьера Государственного совета КНР и 10 делегаций на уровне выше заместителей глав регионов и заместителей министров», — цитирует послание пресс-служба президента РТ.

Генконсул Китая в Казани пожелал всем жителям республики крепкого здоровья и благополучия. Также он пожелал процветания Татарстану.

ОбществоВласть Татарстан
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