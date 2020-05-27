В Казани с начала лета на маршруты запустят весь состав общественного транспорта

В Казани с 1 июня на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта. Это связано с увеличением пассажиропотока из-за поэтапного снятия ограничения.

Все перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни, сообщает мэрия Казани.

В общественном транспорте следует находиться в перчатках и маске. Если у пассажира отсутствуют средства индивидуальной защиты, водитель останавливает автобус и пассажира просят покинуть салон. Если он игнорирует замечание кондуктора и сотрудников Комитета по транспорту Казани, вызывают полицию.

