В Казани в общественном транспорте начали проверять маски и перчатки у пассажиров

Комитет по транспорту Казани начал проводить проверки в автобусах города. У пассажиров проверяют наличие масок и перчаток. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт» «ВКонтакте».

Если у пассажира отсутствует маска и перчатки, водитель останавливает автобус, и пассажира просят покинуть салон. Если пассажир игнорирует замечание кондуктора и сотрудников Комитета по транспорту Казани, вызывают полицию.

Вчера в Татарстане сотрудники полиции скрутили и вывели из автобуса мужчину, который сел в автобус без маски.



Напомним, в Татарстане с сегодняшнего дня отменили систему СМС-пропусков. При этом в магазинах и общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток.