Хуснуллин предложил на должность главы Фонда защиты прав дольщиков экс-главу казанского «Интехбанка»

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль, предложил на должность главы федерального Фонда защиты прав дольщиков своего бывшего подчиненного по московской мэрии, экс-главу правления казанского «Интехбанка» Константина Тимофеева.

Так, набсовет АО «Дом.РФ» (председателем которого является Хуснуллин) предложил российскому правительству досрочно прекратить полномочия гендиректора федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) Олега Говоруна и рассмотреть на эту должность кандидатуру Константина Тимофеева, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз фонда.

По данным издания, набсовет «Дом.РФ» должен был рассмотреть этот вопрос 25 мая. Тимофеев сможет стать главой фонда после соответствующего распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



Константин Тимофеев — уроженец Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Экономика и социология труда».

До декабря 2018 года Константин Тимофеев возглавлял Москомстройинвест — ведомство, которое входит в стройкомплекс Москвы и занимается подготовкой документов для градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которая согласовывает девелоперские проекты, а также курирует достройку проблемных жилых комплексов.

До этого он работал в финансовых структурах. В частности, в 1996—2009 годах он возглавлял правление казанского «Интехбанка», в 2009—2010 годах — московский филиал банка «Ак Барс».

