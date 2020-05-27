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ДРКБ получила 200 защитных щитков для пациентов с COVID-19

11:39, 27.05.2020
ДРКБ получила 200 защитных щитков для пациентов с COVID-19
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

ДРКБ получила 200 защитных щитков для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Также в борьбе с COVID-19 используются прозрачные защитные боксы, обеспечивающие защиту от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации, заколки для масок, которые снижают нагрузку на уши, защитные одноразовые пакеты с зиплоком для смартфонов, стойки для смартфонов для проведения ВКС и многое другое.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу больниц и поликлиник, и лечебные учреждения приспосабливаются к изменениям.

Накануне стало известно, что в Татарстане остался недельный запас защитных костюмов для медиков, работающих с больными COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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