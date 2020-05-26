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Путин наградил орденом пару из Татарстана

10:08, 26.05.2020
Путин наградил орденом пару из Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил медаль ордена «Родительская слава» супружеской паре из Балтасинского района РТ Булату и Фирае Зиятдиновых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Супруги проживают в деревне Карадуган. У них пятеро детей: четыре сына и одна дочь. В 2013 году семья была признана самой успешной в Приволжье.

Орденом «Родительская слава» награждают родителей с четырьмя и более детьми. Семья должна вести здоровый образ жизни, а родители заботиться об образовании и развитии детей.

Ранее правительство Республики Татарстан по поручению президента республики Рустама Минниханова разработало дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Общество Татарстан
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