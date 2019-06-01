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Правительство РТ по поручению Минниханова разработало дополнительные меры поддержки многодетных семей

11:34, 01.06.2019
Правительство РТ по поручению Минниханова разработало дополнительные меры поддержки многодетных семей
Фото: pixabay.com

Правительством Республики Татарстан по поручению президента республики Рустама Минниханова были разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей. Об этом президент РТ сообщил на вручении медалей «Ана даны — Материнская слава».

С 1 января 2020 года семьям, воспитывающим пятерых и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. В среднем его размер составит более 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

Кроме того, со следующего года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Таким образом, 7 202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сейчас такие семьи оплачивают 50% из общей стоимости.

Также с 1 января 2020 года будет введет электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Данная мера коснется более 17,6 тыс. детей.

Таким образом, суммарная поддержка с 2020 года будет увеличена почти на 0,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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