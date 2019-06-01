Правительство РТ по поручению Минниханова разработало дополнительные меры поддержки многодетных семей

Правительством Республики Татарстан по поручению президента республики Рустама Минниханова были разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей. Об этом президент РТ сообщил на вручении медалей «Ана даны — Материнская слава».



С 1 января 2020 года семьям, воспитывающим пятерых и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. В среднем его размер составит более 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.



Кроме того, со следующего года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Таким образом, 7 202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сейчас такие семьи оплачивают 50% из общей стоимости.



Также с 1 января 2020 года будет введет электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Данная мера коснется более 17,6 тыс. детей.



Таким образом, суммарная поддержка с 2020 года будет увеличена почти на 0,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе президента РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей.

