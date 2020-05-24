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Задержан второй администратор паблика «Омбудсмен полиции»

23:41, 24.05.2020
Задержан второй администратор паблика «Омбудсмен полиции»
Фото: realnoevremya.ru

Еще один администратор паблика «Омбудсмен полиции» — Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

Вчера в квартире Худякова в Вологде прошел обыск. Были изъяты компьютеры, телефоны и флешки. После администратора паблика отправили в Москву.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что следственные действия у Худякова связаны с делом Воронцова.

Владимир Воронцов — это создатель паблика «Омбудсмен полиции», где освещалась информация о нарушении прав сотрудников МВД. Следствие предъявило ему обвинение в вымогательстве.

Происшествия
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