Шнуров написал стихи о самоизоляции на даче
Музыкант и член политической «Партии роста» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram стихотворение, посвященное жизни на даче во время пандемии коронавируса.
Он сравнил себя с Робинзоном, а свою жену с Пятницей. Шнуров пишет, что обжился на даче, наладил быт. И жена не прется спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет.
«Путин в телеке, я к телеку приник./ Оторвал он нас с женой от дела,/ Ведь хотели покупать парник», — написал Шнуров.
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Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моей бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждый день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрный кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женой от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Всё, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях.
Музыкант часто реагирует на актуальную повестку. К примеру, в марте он написал стихи про обвал рынков.
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