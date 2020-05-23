Шнуров написал стихи о самоизоляции на даче

Музыкант и член политической «Партии роста» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram стихотворение, посвященное жизни на даче во время пандемии коронавируса.

Он сравнил себя с Робинзоном, а свою жену с Пятницей. Шнуров пишет, что обжился на даче, наладил быт. И жена не прется спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет.

«Путин в телеке, я к телеку приник./ Оторвал он нас с женой от дела,/ Ведь хотели покупать парник», — написал Шнуров.

Музыкант часто реагирует на актуальную повестку. К примеру, в марте он написал стихи про обвал рынков.