Налоговики упростили процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП

Индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение субсидии без квалифицированной электронной подписи, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Субсидия выдается в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 12 300 рублей.

Налоговая служба с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу. Чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее, ввели упрощения. Заявление формируется автоматически на основе данных «Личного кабинета». Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

«Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России», — говорится на сайте ФНС РФ. Для этого достаточно ввести ИНН.



Чтобы получить субсидию, предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления и не находиться в состоянии банкротства.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту России Владимиру Путину, что 40 тысячам предприятий РТ продлен срок уплаты налогов, из них более 33 тысяч предприятий получат субсидии на неотложные нужды в сумме более 3,4 млрд рублей.