Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов
В четверг, 21 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем от +12°С до +17°С. В Казани синоптики прогнозируют 14—16 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +12°С до +15°С.
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