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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов

05:31, 21.05.2020
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 21 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +12°С до +17°С. В Казани синоптики прогнозируют 14—16 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +12°С до +15°С.

Общество Татарстан
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