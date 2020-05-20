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Минниханов поблагодарил Путина за поддержку ключевых отраслей народного хозяйства

18:54, 20.05.2020
Минниханов поблагодарил Путина за поддержку ключевых отраслей народного хозяйства
Фото: kremlin.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за особую поддержку отраслей машиностроения, автомобилестроения, транспортной, энергетической и других ключевых отраслей народного хозяйства.

«Например, КАМАЗ в апреле сделал 3 113 автомобиле. В мае — не менее 2 800 автомобилей. Я разговаривал с директором вертолетного завода — там все работает в текущем режиме, как и на авиастроительном заводе. Все работает на прежнем уровне благодаря решениям президента», — сказал президент Татарстана.

Нефтепереработка и нефтехимия в Татарстане работают, но продвижение продукции на экспорт затруднено, наши западные партнеры вводят пошлины и ограничительные меры.

Агропромышленный комплекс работает в текущем режиме, посевную кампанию мы практически завершили, совместно с «Татнефтью» провели программу обеспечения работников АПК топливом по льготной цене. Субсидии на поддержку села выделены. Сельское хозяйство работает в штатном режиме.

ОбществоВласть Татарстан
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