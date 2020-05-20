Минниханов поблагодарил Путина за поддержку ключевых отраслей народного хозяйства

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за особую поддержку отраслей машиностроения, автомобилестроения, транспортной, энергетической и других ключевых отраслей народного хозяйства.

«Например, КАМАЗ в апреле сделал 3 113 автомобиле. В мае — не менее 2 800 автомобилей. Я разговаривал с директором вертолетного завода — там все работает в текущем режиме, как и на авиастроительном заводе. Все работает на прежнем уровне благодаря решениям президента», — сказал президент Татарстана.



Нефтепереработка и нефтехимия в Татарстане работают, но продвижение продукции на экспорт затруднено, наши западные партнеры вводят пошлины и ограничительные меры.

Агропромышленный комплекс работает в текущем режиме, посевную кампанию мы практически завершили, совместно с «Татнефтью» провели программу обеспечения работников АПК топливом по льготной цене. Субсидии на поддержку села выделены. Сельское хозяйство работает в штатном режиме.