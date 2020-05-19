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Apple может отложить презентацию новых iPhone

19:57, 19.05.2020
Apple может отложить презентацию новых iPhone
Фото: appleinsider.com

Корпорация Apple может провести презентацию новых моделей iPhone в октябре. Компания готова перенести мероприятие из-за угрозы коронавируса.

Продажи смартфонов начнутся еще позже, сообщил портал Apple Insider со ссылкой на источники.

Предположительно Apple в этом году покажет iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Каждая модель будет доступна в двух вариантах — стандартный экран (5,4 дюйма) и большой (6,1 дюйма).

Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября.

ТехнологииIT
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