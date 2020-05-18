На Нижнекамской ГЭС уровень воды поднялся на 10 см

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстанском главке МЧС сообщили, что в связи с повышающимся уровнем воды в республике особо контролируется обстановка на Каме и Вятке. Под Набережными Челнами и Верхним Услоном уровень воды поднялся на 9 см.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС он вырос на 10 см и достиг отметки в 57,83 м (критический уровень — 60 м).

По данным МЧС, по Татарстану вода в Куйбышевском водохранилище поднялась на 6—13 см.

На Нижнекамском водохранилище уровень воды в различных точках то опускался на 3 см, то поднимался на 9 см.

Уровень воды в Вятке не изменялся. У Вятских Полян он достигает отметки в 662 см.