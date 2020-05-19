КАМАЗ перенес дату собрания акционеров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров КАМАЗа отменил решение провести годовое собрание акционеров 26 июня. Мероприятие было перенесено на 30 июня.

Собрание все так же должно пройти заочно. Соответствующее решение совет принял еще 15 мая.

«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования 30 июня 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Список тех, кто имеет право принять участие в собрании, будет составлен 6 июня.

Ранее «Реальное время» писало, что состав совета директоров может быть расширен с 11 до 12 человек. Претендентом в новое кресло совета стал предприниматель Виталий Мащицкий, являющийся другом детства главы «Ростеха» Сергея Чемезова.