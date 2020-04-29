Директор «Нефтехимика»: «Досрочное завершение сезона клубу невыгодно, мы боремся за выход в РПЛ»

Директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов прокомментировал решение ФНЛ о возможном досрочном завершении нынешнего сезона. По словам руководителя, в нижнекамском клубе не слишком довольны подобным развитием событий.

«Мы ждем конца апреля, когда должно быть озвучено официальное решение. Пока конкретики нет. Как раз общаемся с руководителями клубов, обсуждаем, что и как будет лучше. Понятно, «Нефтехимику» завершение сезона невыгодно: мы идем на 5-м месте с минимальным отставанием от четверки», — заявил Исмагилов.

На момент приостановки чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» занимал пятую строчку в турнирной таблице лиги. От зоны стыковых матчей с клубами РПЛ команду отделяют 5 очков.

Напомним, накануне президент ФНЛ Игорь Ефремов в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил, что 30 апреля лига объявит о досрочном завершении сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Подробнее о возможных вариантах продолжения сезона в РПЛ и ФНЛ читайте в материале «Реального времени».