Казгордума прекратила полномочия депутата Николая Ураева на фоне скандала с землей

Казгордума на очередной сессии прекратила полномочия Николая Ураева на основе его заявления. Они считаются прекращенными с 13 марта 2020 года.

Ранее в мае уже у экс-депутата нашли четыре незадекларированных земельных участка общей площадью почти 15 тыс. кв. м.

По доходам за 2018 год Ураев благодаря своей супруге Анастасии Колесовой, заработавшей 422 млн рублей, занял первое место по доходам депутатов Госдумы.

Ураев являлся депутатом Казгордумы с сентября 2015 года. С 2010 по 2018 годы был гендиректором «Завода Элекон».