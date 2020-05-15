Бесплатную юридическую консультацию в Казани обвинили в мошенничестве

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В Управление Роспотребнадзора по РТ поступило почти полсотни заявлений от возмущенных клиентов юридической фирмы «Меридиан». Люди считают себя обманутыми, общая сумма ущерба достигает сотен тысяч рублей.



Жительница Казани Елена Ермолаева рассказала, что заключила договор на сумму 35 тысяч рублей.

— Вечером 10 марта я приехала в «Меридиан» на бесплатную консультацию по поводу подключения моего дома к электрическим сетям. Сотрудник компании уверил меня, что этот вопрос можно решить только в судебном порядке. Я заключила договор, согласно которому юристы «Меридиана» в том числе должны были представлять мои интересы в суде первой инстанции. Внесла аванс — 20 тысяч рублей. Когда ехала домой, увидела в интернете отзывы об этой компании, к тому же моя знакомая, пострадавшая от другой юридической фирмы — «Империал», рассказала мне свою историю, поэтому я решила расторгнуть договор. Утром мне должен был позвонить юрист «Меридиана», но звонка так и не последовало. 11 марта в 15 часов я приехала к ним в офис, написала заявление на расторжение договора и возврат аванса. Но деньги до сих пор не перечислили.

Ермолаева обратилась в отдел полиции «Вишневский». Там мошеннических действий для возбуждения уголовного дела в отношении юрфирмы не усмотрели, но опросили ее гендиректора Сергея Коробцова. Тот пояснил, что Ермолаевой было отправлено официальное письмо, в «котором четко и ясно указано, что ей будет произведен возврат денежных средств по договору».

Однако она их так и не дождалась и была вынуждена обратиться с иском в мировой суд. По ее словам, сотрудница участка №5 по Вахитовскому судебному району города Казани, сообщила, что таких исков к «Меридиану» уже несколько.

На сегодня пострадавшими от действий компании считают себя два десятка человек. В Роспотребнадзоре по РТ людям пообещали помочь составить коллективный иск в суд.

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