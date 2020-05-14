Ульяновские власти займутся проверкой видеозаписи гулянки чиновников на базе отдыха

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Мэрия Димитровграда пообещала проверить информацию о попавшей на видео вечеринке чиновников горадминистрации на базе отдыха «Русич». Провести проверку еще накануне поручил глава Ульяновской области Сергей Морозов.

«Что следует из этого видео?.. Какое-то здание. Какие-то тени, силуэты, машины... Но поскольку многие издания подхватили и раскручивают данную тему, проверка будет проведена», — приводит издание «Подъем» слова главы города Богдана Павленко.

Ранее СМИ сообщили, что все заместители мэра Димитровграда, а также другие сотрудники госадминистрации собрались в загородном доме и устроили себе «корпоратив». Особый упор делался на нарушение режима самоизоляции и правил социального дистанцирования.