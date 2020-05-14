В Рособрнадзоре назвали возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже.

Как уточнили в ведомстве, окончательное решение по датам проведения примут с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране, передает «РИА Новости».

Напомним, вчера в Минпросвещения РФ заявили, что сроки ЕГЭ переносятся на неопределенный срок. Также одиннадцатиклассникам придется сдавать лишь два предмета в рамках экзамена — те, которые нужны для поступления. Но тем выпускникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки просто по итогам года.

