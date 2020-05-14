«Ростех» передал МЧС России первый вертолет «Ансат», выпускаемый в Казани

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» поставил первый «Ансат» для МЧС России.

Вертолет передали Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Фонд ГОЧС), теперь машина поступила в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

«Ансат» передали в универсальном варианте исполнения. В салоне вертолета оборудовано место для установки медицинского модуля и установлены семь пассажирских кресел.

Сейчас «Ансат» находится в опытной эксплуатации авиационно-спасательного центра. На тренировках летчики отрабатывают различные способы посадки, пилотирование на малых и предельно малых высотах, осваивают новую авиационную технику в различных режимах полета, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Напомним, «Ансат» производится на Казанском вертолетном заводе (КВЗ).

Ранее сообщалось, что КВЗ получил одобрение Росавиации на установку в «Ансат» медицинского модуля с комплексом для перевозки новорожденных пациентов. Это позволит оказывать медицинскую помощь прямо в воздухе.

