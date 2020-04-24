«Муслюмово — выдающиеся молодцы»: кто в Татарстане лидирует по скверам и набережным

«Муслюмово — выдающиеся молодцы»

Помощник президента Татарстана, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала «Реальному времени» муниципальные районы, которые лидируют в реализации программы развития общественных пространств республики. По ее словам, завершенные объекты уже есть во всех районах, но кто-то работает быстрее и интенсивнее, чем остальные:

— Лидеры у нас традиционные — Нижнекамск, Казань и, наверное, я бы даже сказала, Муслюмово. Когда говорим о Муслюмово, у нас абсолютно невероятные эмоции, они выдающиеся молодцы, — сказала она. По ее словам, там уже закончили работы по благоустройству набережной реки Ик и центральной улицы.

По ее словам, завершенные объекты уже есть во всех районах, но кто-то работает быстрее и интенсивнее, чем остальные. Фото Максима Платонова

Особо отметила Фишман-Бекмамбетова и Мензелинск, который, по ее словам, «сильно подтянулся»:

— Они еще умудрились привлечь инвестора! Они выиграли два года назад конкурс по городам и историческим поселениям (Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2018 году, — прим. ред.) и восстановили Екатерининский мост (его открыли в декабре 2019 года, — прим. ред.)».

Реализован ряд объектов в Набережных Челнах и Альметьевске (город нефтяников, по словам Фишман-Бекмамбетовой, всегда одним из первых сдает все объекты).

Особо отметила Фишман-Бекмамбетова и Мензелинск, который, по ее словам, «сильно подтянулся». Фото menzelinsk.tatarstan.ru

«Нижнекамск потихоньку копается»

Аутсайдеров в этой программе Фишман-Бекмамбетова не назвала, сославшись на то, что в последнее время сменилось много глав районов, «к которым были вопросы». Она считает, что список отстающих можно будет составлять в августе-сентябре этого года, когда уже пройдет большая часть сезона.



А вот на вопрос о том, когда же начнутся полноценные работы в 2020 году, с учетом режима самоизоляции, помощница президента Татарстана затруднилась ответить. Но кто-то уже начал работать над общественными пространствами:

— Когда закончится режим самоизоляции, работы развернутся в полном объеме. Что-то где-то уже начинается, Нижнекамск потихоньку копается, в Муслюмово начаты работы, — сообщила Фишман-Бекмамбетова.

В Мензелинске должны привести в порядок Школьный сквер за 21,8 млн рублей. Фото menzelinsk.tatarstan.ru

Стройка на 1,1 млрд

Напомним, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» объявило два тендера на 1,14 миллиарда, которые пойдут на благоустройство набережных, скверов, парков, площадей в райцентрах и крупных селах в различных районах Татарстана. Речь идет о 38 объектах в 36 районах Татарстана. Их должны благоустроить к концу года.

Вышеупомянутых Муслюмово, Нижнекамска и Казани в списке нет, зато есть Мензелинск, где должны привести в порядок Школьный сквер за 21,8 млн рублей.

Дарья Пинегина