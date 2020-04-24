«Муслюмово — выдающиеся молодцы»: кто в Татарстане лидирует по скверам и набережным
«Муслюмово — выдающиеся молодцы»
Помощник президента Татарстана, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала «Реальному времени» муниципальные районы, которые лидируют в реализации программы развития общественных пространств республики. По ее словам, завершенные объекты уже есть во всех районах, но кто-то работает быстрее и интенсивнее, чем остальные:
— Лидеры у нас традиционные — Нижнекамск, Казань и, наверное, я бы даже сказала, Муслюмово. Когда говорим о Муслюмово, у нас абсолютно невероятные эмоции, они выдающиеся молодцы, — сказала она. По ее словам, там уже закончили работы по благоустройству набережной реки Ик и центральной улицы.
Особо отметила Фишман-Бекмамбетова и Мензелинск, который, по ее словам, «сильно подтянулся»:
— Они еще умудрились привлечь инвестора! Они выиграли два года назад конкурс по городам и историческим поселениям (Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2018 году, — прим. ред.) и восстановили Екатерининский мост (его открыли в декабре 2019 года, — прим. ред.)».
Реализован ряд объектов в Набережных Челнах и Альметьевске (город нефтяников, по словам Фишман-Бекмамбетовой, всегда одним из первых сдает все объекты).
«Нижнекамск потихоньку копается»
Аутсайдеров в этой программе Фишман-Бекмамбетова не назвала, сославшись на то, что в последнее время сменилось много глав районов, «к которым были вопросы». Она считает, что список отстающих можно будет составлять в августе-сентябре этого года, когда уже пройдет большая часть сезона.
А вот на вопрос о том, когда же начнутся полноценные работы в 2020 году, с учетом режима самоизоляции, помощница президента Татарстана затруднилась ответить. Но кто-то уже начал работать над общественными пространствами:
— Когда закончится режим самоизоляции, работы развернутся в полном объеме. Что-то где-то уже начинается, Нижнекамск потихоньку копается, в Муслюмово начаты работы, — сообщила Фишман-Бекмамбетова.
Стройка на 1,1 млрд
Напомним, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» объявило два тендера на 1,14 миллиарда, которые пойдут на благоустройство набережных, скверов, парков, площадей в райцентрах и крупных селах в различных районах Татарстана. Речь идет о 38 объектах в 36 районах Татарстана. Их должны благоустроить к концу года.
Вышеупомянутых Муслюмово, Нижнекамска и Казани в списке нет, зато есть Мензелинск, где должны привести в порядок Школьный сквер за 21,8 млн рублей.
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