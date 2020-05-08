На строительство второй очереди озера Кабан направят больше полумиллиарда рублей

ГИСУ Татарстана разместило тендер на строительство набережной озера Нижний Кабан в Казани по ул. Шигабутдина Марджани, ул. Хади Такташ и ул. Марселя Салимжанова. На это из бюджета РТ направят 550,6 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 по 18 мая. Работы должны быть завершены до 31 декабря этого года.

Выделенные деньги, согласно смете, пойдут на демонтаж существующего асфальта, архитектурно-строительные решения, освещение, озеленение территории, строительство футбольного поля и т.д.

Ранее сообщалось, что вторую очередь набережной озера Кабан в Казани планируют открыть 25 мая. Несмотря на это, основные работы по благоустройству планируется завершить к концу августа.

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов проверил, как идет реконструкция набережной озера Кабан. Протяженность двух новых участков — от ул. Хади Такташа до ул. Назарбаева и по ул. Марджани в Старо-Татарской слободе — составляет почти 2 км.