Минниханов попал в забавную подборку Forbes

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Президент Татарстана Рустам Минниханов попал в подборку журнала Forbes о том, чем занимаются губернаторы во время видеоконференций с Владимиром Путиным.

«Уже больше месяца страна наблюдает за работой президента и правительства в формате видеоконференций. Их содержание не всегда захватывает не только зрителей, но и участников. Вот как иногда они проходят», — подписан видеоролик.

На кадрах губернаторы разных областей занимают себя как могут: заваривают напиток в чашке, «сидят» в телефонах, фотографируют, играют с ручками, качаются в креслах и даже засыпают. В этой подборке есть и Минниханов — он вытащил из кармана телефон. Примечательно, что в подборку попал и Владимир Путин, который, слушая очередной доклад, покатал по столу ручку.

Напомним, что последняя видеоконференция Путина с главами регионов прошла вчера.