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МЧС предупреждает, что в Татарстане ожидается туман

16:11, 11.05.2020
МЧС предупреждает, что в Татарстане ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане и Казани ночью и утром 12 мая местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

МЧС сообщает, что при тумане водителям следует увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Ведомство советует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам следует переходить улицу только в местах обозначенного пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Казани среднемесячные температуры в июне и августе будут близки к норме, а июль ожидается жарким и засушливым.

Татарстан
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