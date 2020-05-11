МЧС предупреждает, что в Татарстане ожидается туман

В Татарстане и Казани ночью и утром 12 мая местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

МЧС сообщает, что при тумане водителям следует увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Ведомство советует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам следует переходить улицу только в местах обозначенного пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Казани среднемесячные температуры в июне и августе будут близки к норме, а июль ожидается жарким и засушливым.