В Татарстане при пожаре в заброшенном доме найдено тело мужчины

Фото: ГУ МЧ РФ по РТ (архив)

В Татарстане при пожаре в заброшенном доме в Чистополе найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар произошел ночью в заброшенном доме в Чистополе. На месте было установлено, что загорелась мебель и мусор на втором этаже дома. Во время тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

