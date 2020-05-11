В Татарстане при пожаре в заброшенном доме найдено тело мужчины
В Татарстане при пожаре в заброшенном доме в Чистополе найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Пожар произошел ночью в заброшенном доме в Чистополе. На месте было установлено, что загорелась мебель и мусор на втором этаже дома. Во время тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.
Площадь пожара составила 30 кв. метров. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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