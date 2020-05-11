Гузель Яхина: «Критика «Зулейхи...» — это политические высказывания»

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Писательница Гузель Яхина рассказала, как она справилась с волной критики сериала «Зулейха открывает глаза», который снят по ее одноименной книге. Она рассказала, что полученная критика — это не профессиональный взгляд, а политические высказывания.

«Из Татарстана были, в частности, националистические, религиозные отзывы, авторы которых утверждали, что главная героиня книги сделала выбор в пользу русского мужчины, забыв татарина, что она воспитывает сына не по законам шариата, позволила ему уйти из семьи и отправиться в Ленинград, то есть, по сути, в совершенно другой мир — мир европейской цивилизации», — рассказала Яхина в интервью inosmi.ru.

По ее словам, несмотря на обилие критики и даже оскорблений, немало было и благодарности от людей.

«Люди говорят, что теперь, наконец, могут открыто обсуждать истории своих семей. Эта волна солидарности была намного больше. В социальных сетях я получила тысячи положительных отзывов», — добавила Яхина.

Напомним, сериал «Зулейха открывает глаза» показывали на телеканале «Россия» с 13 апреля.