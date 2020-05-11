Девять человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

В частном хосписе для престарелых «Второй дом» в Подмосковье сегодня ночью произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек.

Пожар произошел на втором этаже здания. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель. Девять человек погибли, еще девять были госпитализированы в больницу. Шестеро находятся в реанимации.

Как сообщает ТАСС, всего в здании находились 37 человек, из которых восемь — персонал. При этом эти данные расходятся с официально объявленной информацией: в администрации городского округа сообщили, что в здании находились 29 человек.

